Стоит ли подключать подписку Megogo

Фактически каждый найдет там что-то полезное для себя. Поэтому, 24 Канал рассказывает все о подписке на медиасервис.

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MEGOGO предлагает различные подписки, удовлетворяющие различные потребности пользователей. Вот основные из них:

Легкая

Включает доступ к базовому набору телеканалов и фильмов

Стоимость: 129 гривен/месяц

Оптимальная

Предлагает расширенный выбор телеканалов, фильмов и сериалов

Стоимость: 199 гривен/месяц

Максимальная

Предоставляет полный доступ ко всему контенту MEGOGO, включая премиум-каналы и новинки кино

Стоимость: 399 гривен/месяц

Спорт

Специализированная подписка для поклонников спорта, с доступом к прямым трансляциям и спортивным каналам

Стоимость: 299 гривен/месяц

Обратите внимание. Также MEGOGO предлагает специальные пакеты, такие как MEGOPACK XL, который объединяет несколько сервисов по сниженной цене. Например, до 2 февраля 2025 года стоимость MEGOPACK XL составляет 499 гривен/месяц, что на 350 гривен дешевле, чем совокупная стоимость отдельных подписок на различные сервисы.