Популярность Spotify

Обо всем этом рассказывает 24 Канал. Начнем с того, что прежде всего популярность сервис получил благодаря алгоритмам персонализации, которые предлагают пользователям шесть плейлистов Daily Mix, отражающих их уникальные музыкальные предпочтения.

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Кроме того, на платформе есть еженедельный плейлист Discover Weekly и плейлист Release Radar, который освещает новую музыку от артистов, что может соответствовать вкусам пользователей.

Подписка на Spotify

Оформив подписку на Spotify, вы сможете слушать более 80 миллионов песен, подкастов и аудиокниг. По "Поиску" вы найдете разделы "Музыка", "Подкасты", "Мероприятия", "Новые релизы", "Радио", книги по жанрам.

Spotify доступен на iOS, macOS, iPadOS, Android, Xbox, PS и Windows, Linux, ОС Smart TV, умных колонках и других устройствах.



Spotify стал доступным в Украине только 4 года назад / Фото unsplash

Подписка на Spotify в Украине

У Spotify есть бесплатная подписка. И это одно из явных преимуществ сервиса и причин, почему он популярен среди пользователей. Ведь даже без подписки, они получают доступ к прослушиванию музыки, подкастов, что собственно является самой очевидной целью при скачивании подобных приложений.

В Spotify Free пользователям доступны:

более 80 млн песен;

подкасты и аудиокниги;

возможность путешествовать за границу вместе со своей музыкой на период до 14 дней;

для выбранных плейлистов есть возможность выбирать треки и воспроизводить их на мобильном устройстве;

загрузка подкастов.

Подключить бесплатную версию Spotify можно, загрузив приложение на ваше устройство или по ссылке на сайте.

Для того, чтобы зарегистрироваться на Spotify, пользователи должны предоставить свой электронный адрес, создать пароль, ввести дату рождения, пол и имя. После завершения этих шагов пользователи должны выбрать не менее трех любимых исполнителей, после чего Spotify создаст персонализированный плейлист, адаптированный к их музыкальным вкусам. Кроме того, регистрация может быть облегчена с помощью учетных записей Facebook, Google или Apple.

Premium-подписка на Spotify

Чтобы оформить Premium-подписку на Spotify, необходимо перейти по ссылке (в приложении этого, к сожалению, сделать нельзя) и выбрать тариф.



Какие подписки Spotify предлагает украинцам / Фото Скриншот с сайта Spotify

Spotify предлагает в Украине несколько вариантов подписки Premium, каждый из которых имеет свои особенности и стоимость: