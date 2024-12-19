Популярність Spotify

Про усе це розповідає 24 Канал. Почнемо з того, що передусім популярність сервіс здобув завдяки алгоритмам персоналізації, які пропонують користувачам шість плейлистів Daily Mix, що відображають їхні унікальні музичні вподобання.

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Крім того, на платформі є щотижневий плейлист Discover Weekly та плейлист Release Radar, який висвітлює нову музику від артистів, що може відповідати смакам користувачів.

Передплата на Spotify

Оформивши передплату на Spotify, ви зможете слухати понад 80 мільйонів пісень, подкастів та аудіокниг. За "Пошуком" ви знайдете розділи "Музика", "Подкасти", "Заходи", "Нові релізи", "Радіо", книги за жанрами.

Spotify доступний на iOS, macOS, iPadOS, Android, Xbox, PS і Windows, Linux, ОС Smart TV, розумних колонках та інших пристроях.



Spotify став доступним в Україні лише 4 роки тому / Фото unsplash

Підписка на Spotify в Україні

У Spotify є безкоштовна підписка. І це одна з явних переваг сервісу та причин, чому він популярний серед користувачів. Адже навіть без передплат, вони отримують доступ до прослуховування музики, подкастів, що власне є найочевиднішою метою при скачуванні подібних додатків.

У Spotify Free користувачам доступні:

понад 80 млн пісень;

подкасти та аудіокниги;

можливість подорожувати за кордон разом зі своєю музикою на період до 14 днів;

для вибраних плейлистів є можливість обирати треки й відтворювати їх на мобільному пристрої;

завантаження подкастів.

Підключити безкоштовну версію Spotify можна, завантаживши застосунок на ваш пристрій або за посиланням на сайті.

Для того, щоб зареєструватися на Spotify, користувачі повинні надати свою електронну адресу, створити пароль, ввести дату народження, стать та ім'я. Після завершення цих кроків користувачі повинні вибрати щонайменше трьох улюблених виконавців, після чого Spotify створить персоналізований плейлист, адаптований до їхніх музичних смаків. Крім того, реєстрація може бути полегшена за допомогою облікових записів Facebook, Google або Apple.

Premium-підписка на Spotify

Щоб оформити Premium-підписку на Spotify, необхідно перейти за посиланням (у застосунку цього, на жаль, зробити не можна) і обрати тариф.



Які підписки Spotify пропонує українцям / Фото Скриншот з сайту Spotify

Spotify пропонує в Україні кілька варіантів підписки Premium, кожен з яких має свої особливості та вартість: