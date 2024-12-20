Чи варто підключати підписку Megogo

Фактично кожен знайде там щось корисне для себе. Тому, 24 Канал розповідає все про передплату на медіасервіс.

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MEGOGO пропонує різноманітні підписки, що задовольняють різні потреби користувачів. Ось основні з них:

Легка

Включає доступ до базового набору телеканалів та фільмів

Вартість: 129 гривень/місяць

Оптимальна

Пропонує розширений вибір телеканалів, фільмів та серіалів

Вартість: 199 гривень/місяць

Максимальна

Надає повний доступ до всього контенту MEGOGO, включаючи преміум-канали та новинки кіно

Вартість: 399 гривень/місяць

Спорт

Спеціалізована підписка для шанувальників спорту, з доступом до прямих трансляцій та спортивних каналів

Вартість: 299 гривень/місяць

Зверніть увагу. Також MEGOGO пропонує спеціальні пакети, такі як MEGOPACK XL, який об'єднує кілька сервісів за зниженою ціною. Наприклад, до 2 лютого 2025 року вартість MEGOPACK XL становить 499 гривень/місяць, що на 350 гривень дешевше, ніж сукупна вартість окремих підписок на різні сервіси.