Сколько стоит построить новую ГЭС
Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что строительство новой ГЭС может стоить для Украины близко 1 миллиард долларов.
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Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины.
– рассказала она.
Она добавила, что в восстановлении нуждаются не только гидроагрегаты, но и сама плотина. Она спрогнозировала, что только на восстановление дамбы уйдет 5 лет, а экологические и гуманитарные последствия после аварии будут только расти.
К слову, по подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции нанесено 2 миллиарда гривен ущерба для водных ресурсов и эта сумма будет только расти.
Какие еще расходы ждут Украины
С 6 июня 2023 года была подписано постановление на строительство магистральных водопроводов на ряде территорий.
Утвердить Порядок реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Прилагаемый Томаковка
– говорится в документе.
На строительство этих водопроводов государство выделило – 1,5 миллиарда гривен. Восстановление ориентировочно должно продолжаться в течение 2 лет после катастрофы.
Где построят новую ГЭС
- Новую Каховскую ГЭС построят на том же месте уже после деоккупации.
- Директор "Укргидроэнерго" надеется, что нижняя водосливная плотина не взорвана, а если и взорвана, то вся вода сойдет с водохранилища.
- Поэтому мы с проектным институтом и строителями обсуждаем вопрос, как нужно после деоккупации оградить плотину. В верхних водохранилищах мы будем хранить воду. Сейчас 3–4 области будут страдать от нехватки воды, – заметил он.