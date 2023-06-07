Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Самое важное из разговора – читайте дальше в материале.

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Каховское водохранилище прекратит свое существование

В результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС есть подтопление жилых зданий. Впрочем, к счастью, жертв среди гражданского населения и военных нет. По состоянию на 20:00 6 июня эвакуировали около полутора тысяч человек.

Заметим, Каховская ГЭС расположена на Юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Российские террористы захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС еще в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины – в феврале 2022 года.

Высшее военно-политическое руководство нашего государства проинформировали о подрыве Каховской ГЭС в 2:50 6 июня сразу после очередного террористического акта россиян на территории Украины. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО собрать экстренное заседание.

Будем очень пристально смотреть за событиями, как они будут развиваться дальше. Есть математические расчеты, как могут развиваться действия. Но вода – это такая стихия, которую крайне сложно спрогнозировать,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что за 3 – 4 дня Каховское водохранилище, к сожалению, прекратит свое существование. На какое время будет зависеть от обстоятельств после войны.

Данилов о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео

Повлиял ли подрыв ГЭС на Запорожскую АЭС

Сейчас Украина не контролирует Запорожскую АЭС, равно как и Каховскую ГЭС. Вопрос о безопасности ЗАЭС рассмотрели 6 июня на заседании СНБО. Данилов сообщил, что о ситуации с безопасностью на атомной электростанции доложил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Нет никакого повышения существующих норм. Что касается ЗАЭС – к сожалению, сейчас она в руках террористов. Что касается охлаждения – там есть двойная система защиты,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Пока проблем касательно охлаждения агрегатов Запорожской атомной электростанции, которые могли бы существовать, не видят. Кроме того, по мнению Данилова, оккупанты не сделают техногенную катастрофу, когда будут убегать с ЗАЭС. Все из-за уровня ответственности.

Так, в случае террористического акта на территории атомной станции существование России в ее сегодняшнем виде будет под вопросом. А ответственность для высшего руководства страны-агрессора настанет мгновенно.

Более того, Данилов подчеркнул, что со временем станет известно, кто отдавал приказы и участвовал в подрыве Каховской ГЭС и Украина назовет фамилии террористов.

Последствия ощутит не только Украина, а ООН вновь "отличилась"

Россия уже более 460 дней совершает геноцид против украинского народа. В то же время ООН цинично отмечала день русского языка в то время, когда захватчики совершали очередную катастрофу на территории Украины.

Террористический акт совершила страна, которая уже более 460 дней ведет открытую войну против нашей независимости. Отмечать такой день – в мире происходит не совсем то, что должно происходить, если мы говорим о совести, справедливости и других вещах,

– сказал Данилов.

К тому же в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по меньшей мере 150 тонн машинной смазки вылилось в море. Следовательно, это представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств, которые расположены на берегу Черного моря.

Почему россияне подорвали Каховскую ГЭС

Гидроэлектростанция находилась под контролем российских оккупантов. Данилов объяснил, они взорвали ее, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ. Однако ничто не помешает украинским защитникам освобождать территорию нашей Родины.

"Они считали, что это может быть одним из направлений нашего контрнаступления. Чтобы отсрочить наше наступление, они совершили такой террористический акт. Это не остановит ВСУ. Их действия не будут влиять на боеспособность ВСУ", – подчеркнул он.

На Львовщине задержали 3 предателей

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала двух военных и врача, которые дислоцировались на Яворовском полигоне. Предатели работали на страну-агрессора.

Данилов отметил, что Россия очень давно готовилась к войне против нашего государства, потому вербовала огромное количество граждан. Украинские силовые структуры ежедневно борются с предателями нашей страны.

"Эту "занозу", которая есть в нашем "теле", каждый день СБУ, контрразведка, военная контрразведка извлекают", – заметил Алексей Данилов.

Подрыв Каховской ГЭС: самое главное