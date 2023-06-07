Но сейчас благодаря украинской контрразведке открываются "консервы", которые в свое время завербовала страна-агрессор. Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Россия очень давно готовилась к этой войне. Она вербовала огромное количество граждан", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как СБУ разоблачает предателей: смотрите видео

Каждый день с предателями Украины борются силовики.

Эту "занозу", которая есть в нашем "теле", каждый день СБУ, контрразведка, военная контрразведка извлекают,

– отметил Алексей Данилов.

Что известно об агентах России