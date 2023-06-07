Но сейчас благодаря украинской контрразведке открываются "консервы", которые в свое время завербовала страна-агрессор. Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Россия очень давно готовилась к этой войне. Она вербовала огромное количество граждан", – подчеркнул секретарь СНБО.
Как СБУ разоблачает предателей: смотрите видео
Каждый день с предателями Украины борются силовики.
Эту "занозу", которая есть в нашем "теле", каждый день СБУ, контрразведка, военная контрразведка извлекают,
– отметил Алексей Данилов.
Что известно об агентах России
- Служба безопасности Украины разоблачила врача и двух украинских военных, которые дислоцировались в составе разных подразделений на территории Яворовского военного полигона. Предатели работали на главное управление генштаба вооруженных сил России.
- Еще до начала полномасштабной войны России против Украины злоумышленников завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. А уже после 24 февраля 2022 года они собирали информацию, в которой была заинтересована вражеская разведка. Для связи использовали мессенджеры.
- Один из предателей на регулярной основе передавал врагу локации на территории полигона, где находились отдельные подразделения ВСУ. Также злоумышленник пытался собирать данные о международном военном сотрудничестве. Агента России разоблачили при выполнении задания. Еще один предатель – должностное лицо учебного подразделения украинской армии. Он "сливал" оккупантам информацию о развертывании боевых частей и локации военной техники. Врач пыталась передавать своему "куратору" информацию о визитах в одно из медучреждений региона военно-политического руководства Украины.
- Задержанным сообщили о подозрении. Им грозит пожизненное заключение или до 15 лет за решеткой.