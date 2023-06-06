Злоумышленниками оказались двое украинских военных и врач. Теперь им грозит серьезное лишение свободы.

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СБУ задержала 2 военных и врача, работавших на Россию

Так, во Львовской области разоблачили агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России – известного как ГРУ.

Предателями оказались два украинских военных и врач, которые в составе разных подразделений дислоцировались на территории Яворовского военного полигона.

Еще до начала полномасштабного вторжения злоумышленников привлек к сотрудничеству кадровый сотрудник российской военной разведки. После 24 февраля 2022 года они собирали информацию, интересовавшую разведку оккупантов.

Каждый из них имел свою "линию" разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры,

– отметили правоохранители.

К тому же один из предателей регулярно передавал захватчикам локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона. Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны.

В итоге СБУ разоблачила российского агента во время выполнения им вражеской разведзадачи.

Еще одна участница агентуры пыталась передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе.

Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" военной разведке России информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

Что грозит предателям

Сейчас все участники агентурной группы разоблачены. Следователи сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Предателей задержали / фото СБУ

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