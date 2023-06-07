Та нині завдяки українській контррозвідці відкриваються "консерви", які свого часу завербувала країна-агресорка. Про це 24 Каналу заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

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"Росія дуже давно готувалася до цієї війни. Вона вербувала величезну кількість громадян", – наголосив секретар РНБО.

Як СБУ викриває зрадників: дивіться відео

Щодня зі зрадниками України борються силовики.

Оцю "занозу", яка є в нашому "тілі", кожного дня СБУ, контррозвідка, військова контррозвідка витягують,

– зауважив Олексій Данілов.

Що відомо про агентів Росії