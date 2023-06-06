Про це пише політолог Тарас Загородній. За його словами, СБУ пропонує колаборантам обрати варіант, яким буде їхнє майбутнє.

Дивіться також Шпигували за "центрами ухвалення рішень" у трьох областях: СБУ затримала групу агентів ФСБ

"Тюрма або труна": СБУ не тільки системно зачищає колаборантів, але і пропонує варіанти. Причому голова СБУ Василь Малюк в одному зі своїх інтерв'ю навіть агітував за один з них, згадуючи українську народну приказку: "Краще коли двоє ведуть, ніж коли четверо несуть", – акцентує політолог.

Про що думає російський колаборант, відшкрібаючи від асфальту іншого підірваного СБУ зрадника? Які думки в його голові, коли він читає повідомлення про арешт українською Службою ще одного "чиновника Росії" у вже звільненому Херсоні? "Наступним будуть відшкрібати мене чи я дотягну до в'язниці?" – це єдине питання, яке турбує зараз прислужників росіян,

– вважає Загородній.

Експерт підкреслює, що через дії СБУ у Росії є проблеми не тільки з набором нових колаборантів, але і з тим, щоб втримати старих.

90% вдалої "бавовни" на окупованій території – авторства СБУ. І з кожною новою ліквідацією вибір між тюрмою і труною стає все більш очевидним і актуальним. Головне – встигнути його зробити,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше СБУ підірвала відомого колаборанта Сергія Дідоводюка, заступника керівника штабу "Мы вместе с Россией". Також була ліквідована його донька- заступниця "главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка". Цього разу ЗМІ не тільки опублікували інформацію, що за вибухом стоїть СБУ, але і надали ексклюзивні фото вибухівки, яка спричинила "бавовну".