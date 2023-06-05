Речь идет о трех людях. Также СБУ удалось установить личность их российского "куратора".
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Что известно о разоблачении агентов ФСБ
По заданию спецслужбы России злоумышленники шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины,
– заявили в СБУ.
За каждое задание российские агенты получали от Кремля до 550 долларов на собственные карты. В СБУ объяснили, что сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы".
На основании собранных доказательств, следователи СБУ сообщили им о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Если вину докажут, то им "светит" от 15 лет тюрьмы к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
Где и как действовали злоумышленники
Служба безопасности Украины установила, что в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.
Для этого вражеский агент производил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий,
– заявили в СБУ.
В Днепропетровской области агент ФСБ с позывным "Гром":
- рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога;
- определял места хранения техники и боеприпасов в городе;
- чтобы собрать разведданные, действовал "по легенде" безработного – периодически устраивался на подсобные работы возле или на территории критических объектов.
Кроме того, в Одессе задержан участник российской агентурной сети, который:
- разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Для этого он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей;
- должен определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах.
СБУ разоблачила трех российских агентов / Фото Службы безопасности Украины
Последние разоблачения СБУ: коротко
- СБУ задержала должностное лицо Херсонской ОВА, который работал на оккупантов и ездил в Москву на "обучение". Во время оккупации он стал старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра.
- В Житомирской области разоблачили митрополита и секретаря УПЦ МП, которые пропагандировали прокремлевские взгляды и провоцировали религиозную рознь.
- Также Служба безопасности Украины разоблачила "крота" в рядах Вооруженных Сил Украины. Он помогал россиянам уничтожать родной город Бахмут и искал ПВО. Так называемого "бойца ВСУ" завербовал представитель ГРУ минобороны России Никита Климовский.