Речь идет о трех людях. Также СБУ удалось установить личность их российского "куратора".

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Что известно о разоблачении агентов ФСБ

По заданию спецслужбы России злоумышленники шпионили за так называемыми "центрами принятия решений". В частности, собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины,

– заявили в СБУ.

За каждое задание российские агенты получали от Кремля до 550 долларов на собственные карты. В СБУ объяснили, что сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы".

На основании собранных доказательств, следователи СБУ сообщили им о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Если вину докажут, то им "светит" от 15 лет тюрьмы к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Где и как действовали злоумышленники

Служба безопасности Украины установила, что в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных сил ВСУ и подразделений Национальной гвардии.

Для этого вражеский агент производил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий,

– заявили в СБУ.

В Днепропетровской области агент ФСБ с позывным "Гром":

рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога;

определял места хранения техники и боеприпасов в городе;

чтобы собрать разведданные, действовал "по легенде" безработного – периодически устраивался на подсобные работы возле или на территории критических объектов.

Кроме того, в Одессе задержан участник российской агентурной сети, который:

разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов. Для этого он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей;

должен определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах.

СБУ разоблачила трех российских агентов / Фото Службы безопасности Украины

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