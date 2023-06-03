Как известно, предатель добровольно согласился войти в созданное врагом "главное управление МВД Херсонской области". Более того, мужчина ездил в Москву на "курсы повышения квалификации".

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После освобождения города предатель "переобулся"

По данным следствия, в период оккупации чиновника назначили "старшим экспертом отделение бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра". В его "обязанности" входила, в частности, подготовка так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий".

Они были нужны для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.

Интересно, что после освобождения областного центра фигурант сначала "залег ко дну", а впоследствии снова устроился в местную ОВА.

В Херсоне разоблачили коллаборанта / Фото СБУ

Какая ответственность угрожает коллаборанту

Во время обысков по адресу его жительства СБУ обнаружила:

распечатаные законы, приказы и инструкции МВД России по организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России;

документы, подтверждающие его стажировку в Москве.

Задержанному сообщили о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Заметьте! Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.