Так, арест был наложен на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.

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СБУ арестовала активы Марченко

Речь идет о корпоративных правах в:

АО "Эксимнефтепродукт",

ЧАО "Синтез Ойл",

ЧАО "Синтез Транзит",

ООО "Укрлоудсистем",

АО "Одеснефтепродукт",

ЧАО "Черноморский топливный терминал",

ООО "Альбион Коммодитиз".



ЧАО "Синтез Ойл" / фото СБУ



Марченко владела долями через ряд оффшорных структур / фото СБУ

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 миллионов гривен.

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Обратите внимание! Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок. Ранее ей сообщили о подозрении, и теперь жене Медведчука грозит до 8 лет тюрьмы.

Арестованные активы Марченко