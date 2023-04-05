Суд наложил арест на еще два земельных участка с незаконно находившимися в собственности Марченко объектами недвижимости. Напомним, что недавно также арестовали скрытые активы жены Медведчука более чем на 440 миллионов гривен.
Важно Суд арестовал имущество и активы Оксаны Марченко на сумасшедшую сумму
Что известно об имуществе Марченко во Львовской области
Как рассказали в Службе безопасности Украины, общая стоимость арестованного имущества Марченко составляет почти 17,5 миллиона гривен. Эти участки расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.
Марченко имела имущество во Львовской области / фото прокуратуры
Марченко организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса / фото прокуратуры
Эти земельные участки Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом. Также к этому причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.
В течение 2004 – 2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко,
– рассказали правоохранители.
Чиновнику сообщили о подозрении по статьям:
- о злоупотреблении властью или служебным положением,
- о служебной подделке.
Во Львовской области арестовали земельные участки Оксаны Марченко: смотрите видео
Другое арестованное имущество Марченко
- В феврале этого года по материалам СБУ суд наложил арест на корпоративные права и имущество Оксаны Марченко. Бывшую телеведущую подозревают в финансировании российских оккупационных группировок.
- Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен. Речь идет о пакетах по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
- Также недавно суд арестовал активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 миллионов гривен. Речь идет об именных акциях на 6,8% в ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь имени Кузьмина" в Запорожье, которыми она владеет через оффшорные компании.