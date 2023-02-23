Субъекты хозяйствования, проводившие финансовые операции в пользу России, принадлежат супруге кума Путина. По результатам следствия компании Марченко перечисляли средства на Росгвардию и МВД России.
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Какое имущество Марченко попало под арест
Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен. Речь идет о пакетах по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
Кроме того, суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Под арестом оказались активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них киевские компании:
- "Терра-Инвест",
- "Укркапитал",
- "Спорт-тур".
Именно они основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила Оксане Марченко о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Если вина по этой статье будет доказана, то ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Медведчук хочет вернуть украинское гражданство
- 25 января кум Путина дал интервью российскому телеканалу Russia Today. Да, Медведчук жаловался на лишение его украинского гражданства.
- Советник головы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что на слова Медведчука нужно меньше обращать внимание. Вместо этого необходимо думать о том, как экс-нардепа вернуть на территорию Украины для определенных юридических действий. Подоляк акцентировал, что Украина это сделает.
- Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что увольнение депутатов-предателей происходило "совершенно законным способом".