Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден, что прислушиваться к таким людям не стоит, однако после победы их нужно привлечь к ответственности.

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25 января бывший украинский нардеп, которому обьявили подозрение в государственной измене, Виктор Медведчук дал интервью российскому телеканалу Russia Today. В нем кум Путина жаловался на лишение украинского гражданства.

Что ждет Медведчука

Подоляк убежден, что на слова Медведчука нужно меньше обращать внимание. Вместо этого необходимо думать о том, как Медведчука вернуть на территорию Украины для определенных юридических действий. Подоляк акцентировал, что Украина это сделает.

Обмен Медведчука был необходим для сохранения жизни украинских военных, отметил спикер. Медведчук не является важным ньюсмейкером для Украины, в которой он к тому же совершенно не разбирается. Он никогда не предлагал никаких эффективных решений, ведь это не синоним слова Медведчук, отметил политик.

Исторически мы должны обеспечить Медведчуку такой конец жизни, который будет достоин этого субъекта,

– резюмировал советник главы ОПУ.

Политиков-предателей лишили гражданства