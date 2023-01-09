Почему Аксенов решил составить мандат пока неизвестно. О том, что он решил уйти с должности, пишут его коллеги, прежде всего Ярослав Железняк, но сам нардеп еще не комментировал свое решение.

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Сепаратист и коррупционер: что следует знать об Андрее Аксенове

Весной 2014 года Андрей Аксенов принял сторону сепаратистов, а затем был одним из организаторов так называемого "референдума" за присоединение Донецкой области к России 11 мая.

В 2010 году от "Партии регионов" его избрали председателем сельсовета поселка Новопетровское, который является пригородом райцентра Доброполье. Он блокировал патриотические автопробеги возле райцентра в городе и заявлял, что лично поддерживает регион присоединения к России.

"Русский мир" в Доброполье не дошел и Аксенову пришлось бежать в оккупированный россиянами Крым. Там он получил российский паспорт и скрывался до конца 2014 года, после чего спокойно вернулся в Доброполье. Более того, в 2015 году Аксенов победил на выборах мэра райцентра и стал главой города. Он не скрывал антиукраинскую позицию и отказывался почтить память героев АТО, прославляя "титушек".

В 2018 году блогер Денис Казанский провел собственное расследование и выяснил, что у Аксенова есть российский паспорт, просто "пробив" его по российской базе. Тогда же мэр Доброполья стал героем громкого расследование проекта "Донбасс. Реалии" и о его преступлениях с парламентской трибуны рассказал народный депутат Дмитрий Лубинец. Он отметил, что тот вообще не имел права баллотироваться в мэры украинского города.

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