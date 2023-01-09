Почему Аксенов решил составить мандат пока неизвестно. О том, что он решил уйти с должности, пишут его коллеги, прежде всего Ярослав Железняк, но сам нардеп еще не комментировал свое решение.
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Сепаратист и коррупционер: что следует знать об Андрее Аксенове
Весной 2014 года Андрей Аксенов принял сторону сепаратистов, а затем был одним из организаторов так называемого "референдума" за присоединение Донецкой области к России 11 мая.
В 2010 году от "Партии регионов" его избрали председателем сельсовета поселка Новопетровское, который является пригородом райцентра Доброполье. Он блокировал патриотические автопробеги возле райцентра в городе и заявлял, что лично поддерживает регион присоединения к России.
"Русский мир" в Доброполье не дошел и Аксенову пришлось бежать в оккупированный россиянами Крым. Там он получил российский паспорт и скрывался до конца 2014 года, после чего спокойно вернулся в Доброполье. Более того, в 2015 году Аксенов победил на выборах мэра райцентра и стал главой города. Он не скрывал антиукраинскую позицию и отказывался почтить память героев АТО, прославляя "титушек".
В 2018 году блогер Денис Казанский провел собственное расследование и выяснил, что у Аксенова есть российский паспорт, просто "пробив" его по российской базе. Тогда же мэр Доброполья стал героем громкого расследование проекта "Донбасс. Реалии" и о его преступлениях с парламентской трибуны рассказал народный депутат Дмитрий Лубинец. Он отметил, что тот вообще не имел права баллотироваться в мэры украинского города.
Уголовное дело, бегство в Крым и Верховная Рада
- Уголовное дело в отношении Аксенова было возбуждено только в 2018 году, но он успел сбежать во временно оккупированный россиянами Крым. С момента своего бегства Аксенов оставался формально мэром Доброполья. После возвращения на Родину суд отстранил его от обязанностей, но только на 2 месяца.
- При этом Аксенова судили отнюдь не за сепаратизм, а за коррупционные преступления. Его обвиняли в подделке документов (ч. 4 ст. 358) и растрате имущества (ч. 2, 3 ст. 191),
- В январе 2019 Аксенов вернулся в Украину, его отправили под домашний арест. Впоследствии его заменили личным обязательством.
- В том же году сепаратист отважился баллотироваться в Верховную Раду – на парламентских выборах он проиграл победителю в районе 1,5% – меньше тысячи голосов. Депутатом тогда стал Руслан Требушкин, а Аксенов через год уверенно переизбрался на второй срок в мэры Доброполья.
- Осенью 2020 года нардеп Требушкин победил на выборах мэра Покровска и сложил депутатский мандат. Тогда объявили довыборы в 50 округе. Аксенова поддержали Требушкин и агенты влияния местного олигарха Рината Ахметова.
- Поддержка олигарха и админресурс сделали свое – Аксенов очень уверенно победил на выборах 28 марта 2021 года и стал народным депутатом Верховной Рады 9 созыва, несмотря на российский паспорт и сепаратистскую деятельность.