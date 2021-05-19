Об этом рассказал общественный активист и депутат Добропольского городского совета в 2015 – 2017 годах Николай Стрепоченко. В то же время он назвал вероятные даты того, когда Аксенов мог получить паспорт России.

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"У меня есть информация, что у него (Аксенова – 24 канал) есть этот паспорт", – рассказал Стрепоченко.

По словам бывшего депутата, он получил заполненную Аксеновым формулу, с его почерком и данным. Подробную информацию про Аксенова Стрепоченко получил в октябре 2017 года, дал депутатский отчет об этом в Службу безопасности Украины.

Аксенов продвигал пророссийские настроения

"В 2016-2017 годах он часто отсутствовал на рабочем месте. У него было по 2016 год примерно 20 выездов в Крым и за неполных 6 месяцев 2017 года он отсутствовал более 70 дней в Украине, он находился в оккупированном Крыму", – сказал Стрепоченко.

Также общественный деятель рассказал, что в ответ на его вопрос: "Вы являетесь мэром украинского города?", Аксенов ответил "К сожалению, украинского".

За его 5,5 лет мэрства в Доброполье он не был ни на одном проукраинском мероприятии. Он делает все, чтобы город оставался пророссийским,

– пояснил Николай Стрепоченко.

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