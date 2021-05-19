Об этом рассказал общественный активист и депутат Добропольского городского совета в 2015 – 2017 годах Николай Стрепоченко. В то же время он назвал вероятные даты того, когда Аксенов мог получить паспорт России.
К теме Президент может быстро и легко лишить Аксенова мандата – Лубинец
"У меня есть информация, что у него (Аксенова – 24 канал) есть этот паспорт", – рассказал Стрепоченко.
По словам бывшего депутата, он получил заполненную Аксеновым формулу, с его почерком и данным. Подробную информацию про Аксенова Стрепоченко получил в октябре 2017 года, дал депутатский отчет об этом в Службу безопасности Украины.
Аксенов продвигал пророссийские настроения
"В 2016-2017 годах он часто отсутствовал на рабочем месте. У него было по 2016 год примерно 20 выездов в Крым и за неполных 6 месяцев 2017 года он отсутствовал более 70 дней в Украине, он находился в оккупированном Крыму", – сказал Стрепоченко.
Также общественный деятель рассказал, что в ответ на его вопрос: "Вы являетесь мэром украинского города?", Аксенов ответил "К сожалению, украинского".
За его 5,5 лет мэрства в Доброполье он не был ни на одном проукраинском мероприятии. Он делает все, чтобы город оставался пророссийским,
– пояснил Николай Стрепоченко.
Бывший депутат рассказал детали по Аксенову: смотрите видео
Что известно о гражданстве России у Аксенова
- 19 мая Андрей Аксенов под крики "Позор!"стал народным депутатом.
- Представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский и государственные органы России подтверждают, что у Аксенова есть российский паспорт.
- В то же время сам скандальный депутат сообщил, что не имеет такого документа.