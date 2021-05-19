По логике Аксенова: нет паспорта – нет гражданства. Об этом он сказал журналистам возле здания Верховной Рады.

Важно У СБУ нет подтверждения, что у Аксенова есть российский паспорт

Позиция Аксенова

Новый нардеп прокомментировал с юридической точки зрения наличие гражданства может доказать лишь наличие паспорта.

Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта – нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать,

– сказал Аксенов.

Свою присягу, которую он из-за блокирования трибуны составлял из ложи для гостей, Аксенов назвал "законной". Нардеп аргументировал это тем, что за него проголосовали 20 тысяч человек.

"С чего вы взяли что она должна быть незаконной? Нигде не написано, что она должна состоять на трибуне (парламенту – 24 канал), надо прочитать и подписать. Я готов отвечать за свои поступки. Я не компетентен считать, что это нарушение, есть люди, которые должны за этим следить, они следили", – заявил нардеп.

Как Аксенов принимал присягу

Андрей Аксенов принес присягу на заседании Верховной Рады 19 мая. Традиционную речь он произнес с места под крики "Позор", ведь трибуну заблокировали народные депутаты.

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После этого слово взяла заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Она обратилась с запросом в СБУ.

Обратите внимание! В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют документального подтверждения о наличии российского паспорта у Андрея Аксенова. Однако, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дела, к которому причастен политик.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента, нет ли каких-то юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова. В аппарате и заявили, что таких оснований нет.

Аксенов принес присягу под крики: "Позор!": смотрите видео

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