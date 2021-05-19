У СБУ есть открытое уголовное производство, в его пределах продолжается досудебное следствие. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе СБУ.

Кстати Под крики "Позор": скандальный Аксенов принес присягу нардепа в Раде – видео

Подозрение депутат не получал

Дело касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кстати, в производстве исследуют обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года в Добропольском районе Донецкой области незаконного референдума. Однако сообщение о подозрении Аксенову не вручали.

У СБУ нет документального подтверждения, что у Аксенова есть паспорт России,

– сказали в СБУ.

Когда Аксенов принес присягу нардепа, в Раде обратились в СБУ относительно его иностранного гражданства. В Службе отметили, что депутатам могут на данный момент предоставить такой же ответ.

Обратите внимание! Аксенов попал в Верховную Раду как представитель партии "Порядок". Он победил на довыборах в округе №50 в Донецкой области.

Есть ли на самом деле у Аксенова российский паспорт