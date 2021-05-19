У СБУ есть открытое уголовное производство, в его пределах продолжается досудебное следствие. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе СБУ.
Кстати Под крики "Позор": скандальный Аксенов принес присягу нардепа в Раде – видео
Подозрение депутат не получал
Дело касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кстати, в производстве исследуют обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года в Добропольском районе Донецкой области незаконного референдума. Однако сообщение о подозрении Аксенову не вручали.
У СБУ нет документального подтверждения, что у Аксенова есть паспорт России,
– сказали в СБУ.
Когда Аксенов принес присягу нардепа, в Раде обратились в СБУ относительно его иностранного гражданства. В Службе отметили, что депутатам могут на данный момент предоставить такой же ответ.
Есть ли на самом деле у Аксенова российский паспорт
- Еще до начала российской оккупации Аксенов был мэром Доброполья, что на Донбассе.
- Впоследствии появилась информация, что в 2014 году Аксенов занимался организацией псевдореферендума в поселке Новодонецкое Донецкой области.
- Затем он якобы бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.
- Об этом рассказал представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский, а также подтвердили в государственных органах России.