Аксенов принес присягу под крики "Позор!". После этого к Аксенову подошли пророссийские политики и пожали ему руку.

Интересно Аксенова все же признали народным депутатом несмотря на российский паспорт

Традиционную речь Аксенов произнес с места, ведь трибуну заблокировали народные депутаты.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,

– сказал нардеп.

Аксенов принес присягу под крики "Позор!": смотрите видео

После этого слово взяла заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк. Она назвала эту ситуацию контроверсионным вопросом и обратилась с запросом в СБУ.

"Я прошу учесть это как публичный запрос к главе СБУ о том, действительно ли владеет господин Аксенов паспортом другой страны. Мы просим дать официальное разъяснение относительно этого", – подчеркнула Кондратюк.



Нардепы заблокировали трибуну / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Как Аксенов стал нардепом

Он вошел в Верховную Раду как представитель партии "Порядок" после победы на довыборах в округе №50 в Донецкой области. Там он набрал 65,46% голосов.

Что стоит знать об Аксенове

Еще до начала российской оккупации он был мэром Доброполья, что на Донбассе. Но уже в 2014 году Аксенов занимался организацией псевдореферендума в поселке Новодонецкое Донецкой области. Когда российские войска ворвались в Украину, он бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.

Информацию о том, что у Аксенова есть российский паспорт, подтверждают представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский, а также государственные органы России.