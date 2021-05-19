Аксенов принес присягу под крики "Позор!". После этого к Аксенову подошли пророссийские политики и пожали ему руку.
Интересно Аксенова все же признали народным депутатом несмотря на российский паспорт
Традиционную речь Аксенов произнес с места, ведь трибуну заблокировали народные депутаты.
Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников,
– сказал нардеп.
Аксенов принес присягу под крики "Позор!": смотрите видео
После этого слово взяла заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк. Она назвала эту ситуацию контроверсионным вопросом и обратилась с запросом в СБУ.
"Я прошу учесть это как публичный запрос к главе СБУ о том, действительно ли владеет господин Аксенов паспортом другой страны. Мы просим дать официальное разъяснение относительно этого", – подчеркнула Кондратюк.
Нардепы заблокировали трибуну / Фото из телеграма Алексея Гончаренко
Как Аксенов стал нардепом
Он вошел в Верховную Раду как представитель партии "Порядок" после победы на довыборах в округе №50 в Донецкой области. Там он набрал 65,46% голосов.
Что стоит знать об Аксенове
Еще до начала российской оккупации он был мэром Доброполья, что на Донбассе. Но уже в 2014 году Аксенов занимался организацией псевдореферендума в поселке Новодонецкое Донецкой области. Когда российские войска ворвались в Украину, он бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт.
Информацию о том, что у Аксенова есть российский паспорт, подтверждают представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский, а также государственные органы России.