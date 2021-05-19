Аксьонов складав присягу під крики "Ганьба!". Після цього до Аксьонова підійшли проросійські політики та потиснули йому руку.

Цікаво Аксьонова все ж визнали народним депутатом попри російський паспорт

Традиційну промову Аксьонов виголосив з місця, адже трибуну заблокували народні депутати.

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про добробут Вітчизни та добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників,

– сказав новообраний нардеп.

Аксьонов склав присягу під крики "Ганьба!": дивіться відео

Після цього слово взяла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона назвала цю ситуацію контраверсійним питанням та звернулася із запитом до СБУ.

"Я прошу врахувати це як публічний запит до голови СБУ про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. Ми просимо дати офіційне роз'яснення щодо цього", – підкреслила Кондратюк.



Нардепи заблокували трибуну / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Як Аксьонов став нардепом

Він зайшов до Верховної Ради як представник партії "Порядок" після перемоги на довиборах в окрузі №50 у Донецькій області. Там він набрав 65,46% голосів.

Що варто знати про Аксьонова

Ще до початку російської окупації він був мером Добропілля, що на Донбасі. Але вже у 2014 році Аксьонов займався організацією псевдореферендуму у селищі Новодонецьке на Донеччині. Коли російські війська вдерлися в Україну, він втік до окупованого Криму й отримав там російський паспорт.

Інформацію про те, що в Аксьонова є російський паспорт, підтверджують представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський, а також державні органи Росії.