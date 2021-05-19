Про це розповів громадський активіст та депутат Добропільської міської ради у 2015 – 2017 роках Микола Стрепоченко. Водночас він назвав ймовірні дати того, коли Аксьонов міг отримати паспорт Росії.

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"У мене є інформація, що в нього (Аксьонова – 24 канал) є цей паспорт", – розповів Стрепоченко.

За словами колишнього депутата, він отримав заповнену Аксьоновим формулу, з його почерком та даними. Детальну інформацію щодо Аксьонова Стрепоченко отримав у жовтні 2017 року, дав депутатський звіт щодо цього в Службу безпеки України.

Аксьонов просував проросійські настрої

"У 2016 – 2017 роках він був часто відсутній на робочому місці. У нього було за 2016 рік приблизно 20 виїздів в Крим і за неповних 6 місяців 2017 року він був відсутній понад 70 днів в Україні, він перебував в окупованому Криму", – сказав Стрепоченко.

Також громадський діяч розповів, що у відповідь на його запитання: "Ви є мером українського міста?", Аксьонов відповів "На жаль, українського".

За його 5,5 років мерства в Добропіллі він не був на жодному проукраїнському заході. Він робить все, щоб місто залишалося проросійським,

– пояснив Микола Стрепоченко.

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