Адже є багато доказів наявності в нього російського громадянства. Про це в ефірі заявив народний депутат, член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець.

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За його словами, довести наявність документа може Служба безпеки України. Після цього у президента автоматично з'являться підстави забрати в Аксьонова українське громадянство і він автоматично втратить статус нардепа.

Юридично позбавити мандата Аксьонова може достатньо швидко і легко президент України на підставі того, що він має російський паспорт,

– зауважив Лубінець.

Він наголосив, що є низка доказів. Зокрема є сайт, де можна побачити всіх платників податків Росії. Для цього достатньо прописати серію і номер документа.

"Я роблю це з 2017 року. В мене є серія, номер паспорта, який видали Аксьонову у 2014 році на території окупованого Криму у Севастополі", – відзначив нардеп.

Лубінець прокоментував наявність російського паспорта в Аксьонова: дивіться відео

Докази наявності російського громадянства в Аксьонова

Водночас в довідці, яку заповнив сам Аксьонов, у місці проживання він вказав місто Севастополь, вулицю Щербака, 8. Цікаво, що за цією адресою зареєстрована чергова частина міністерства внутрішніх справ Росії. Також за цією адресою розташований гуртожиток, де прописані та проживають співробітники міліції Росії.

Я надсилав до СБУ документи, на підставі яких Аксьонов отримав російський паспорт. Вкотре я отримую відповідь про те, що СБУ перевіряє отриману інформацію,

– поділився нардеп.

"Риторичне запитання – чи могла людина з вулиці приїхати з території України до окупованого Криму у 2014 році, прописатись у гуртожитку працівників міліції Росії? І на цій же підставі потім достатньо швидко отримати паспорт російського громадянина?", – зауважив Лубінець.

Російське громадянство Аксьонова: коротко