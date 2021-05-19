Ведь есть много доказательств наличия у него российского гражданства. Об этом в эфире заявил народный депутат, член группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец.
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По его словам, доказать наличие документа может Служба безопасности Украины. После этого у президента автоматически появятся основания забрать у Аксенова украинское гражданство и он автоматически потеряет статус нардепа.
Юридически лишить мандата Аксенова может достаточно быстро и легко президент Украины на основании того, что он имеет российский паспорт,
– заметил Лубинец.
Он отметил, что есть ряд доказательств. В частности есть сайт, где можно увидеть всех налогоплательщиков России. Для этого достаточно прописать серию и номер документа.
"Я делаю это с 2017 года. У меня есть серия, номер паспорта, который выдали Аксенову в 2014 году на территории оккупированного Крыма в Севастополе", – отметил нардеп.
Лубинец прокомментировал наличие российского паспорта у Аксенова: смотрите видео
Доказательства наличия российского гражданства у Аксенова
В то же время в справке, которую заполнил сам Аксенов, в месте жительства он указал город Севастополь, улицу Щербака, 8. Интересно, что по этому адресу зарегистрирована дежурная часть министерства внутренних дел России. Также по этому адресу расположено общежитие, где прописаны и проживают сотрудники милиции России.
Я посылал в СБУ документы, на основании которых Аксенов получил российский паспорт. В очередной раз я получаю ответ о том, что СБУ проверяет полученную информацию,
– поделился нардеп.
"Риторический вопрос – мог ли человек с улицы приехать с территории Украины в оккупированный Крым в 2014 году, прописаться в общежитии работников милиции России? И на этом же основании затем достаточно быстро получить паспорт российского гражданина?", – отметил Лубинец.
Российское гражданство Аксенова: коротко
- Андрея Аксенов под крики "Позор!" стал 19 мая народный депутатом.
- Государственные органы России, а также представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский подтверждают, что Аксенов имеет российский паспорт.
- В СБУ заявили, что не имеют документального подтверждения наличия у Аксенова российского паспорта.
- Сам скандальный новоизбранный депутат сообщил, что не имеет такого документа.