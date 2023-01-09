Чому Аксьонов вирішив скласти мандат поки що невідомо. Про те, що він вирішив піти з посади, пишуть його колеги, зокрема Ярослав Железняк, проте сам нардеп ще не коментував своє рішення.

До теми За 2016 рік — приблизно 20 виїздів у Крим, – ексдепутат розповів деталі про Аксьонова

Сепаратист та корупціонер: що варто знати про Андрія Аксьонова

Весною 2014 року Андрій Аксьонов став на бік сепаратистів та був одним з організаторів так званого "референдуму" за приєднання Донецької області до Росії 11 травня.

У 2010 році від "Партії регіонів" його обрали головою сільради селища Новопетровське, що є передмістям райцентру Добропілля. Він блокував патріотичні автопробіги біля райцентру місті й заявляв, що особисто підтримує регіону приєднання до Росії.

"Руський мир" у Добропілля не дійшов і Аксьонову довелося втікати до окупованого росіянами Криму. Там він отримав російський паспорт та переховувався до кінця 2014 року, після чого спокійно повернувся до Добропілля. Ба більше, у 2015 році Аксьонов переміг на виборах мера райцентру та став очільником міста. Він не приховував антиукраїнську позицію й відмовлявся вшанувати пам'ять героїв АТО, натомість прославляв "тітушок".

У 2018 році блогер Денис Казанський провів власне розслідування та з’ясував, що в Аксьонова є російський паспорт, просто "пробивши" його по російській базі. Тоді ж мер Добропілля став героєм гучного розслідування проєкту "Донбас. Реалії" й про його злочини з парламентської трибуни розповів народний депутат Дмитро Лубінець. Він наголосив, що той взагалі не мав ніякого права балотуватися у мери українського міста.

Кримінальна справа, втеча до Криму та Верховна Рада