Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що дослухатися до таких людей не варто, однак після перемоги їх потрібно притягнути до відповідальності.

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25 січня колишній український нардеп, якому оголосили підозру у державній зраді, Віктор Медведчук дав інтерв’ю російському телеканалу Russia Today. В ньому кум Путіна скаржився на відібрання українського громадянства.

Що чекає на Медведчука

Подоляк переконаний, що на слова Медведчука потрібно менше звертати увагу. Натомість необхідно думати про те, як екснардепа повернути на територію України для певних юридичних дій. Подоляк акцентував, що Україна це зробить.

Обмін Медведчука був необхідний для збереження життя українських військових, наголосив спікер. Політик-зрадник не є важливим ньюсмейкером для України, на якій він до того ж абсолютно не розуміється. Він ніколи не пропонував жодних ефективних рішень, адже це не є синонімом слова Медведчук, зауважив політик.

Історично ми маємо забезпечити Медведчуку такий кінець життя, який буде достойним цього суб’єкта,

– резюмував радник голови ОПУ.

Політиків-зрадників позбавили громадянства