Нещодавно цих діячів позбавили громадянства України. До слова, нардепи абсолютною більшістю проголосували за позбавлення мандатів державних зрадників.

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Як проголосували депутати

За позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата проголосували 320 депутатів.

Окрім того, народні виборці віддали свої голоси за позбавлення мандатів:

Тараса Козака – 317 "за";

Андрія Деркача – 314 "за";

Ріната Кузьміна – 319 "за".

Результати голосування за позбавлення мандату Андрій Деркача / Фото Олексій Гончаренко

Козак теж залишився без мандата / Фото Олексій Гончаренко

Рада позбавила мандата і Кузьміна / Фото Олексій Гончаренко

Аксьонов добровільно склав мандат

Нардеп Андрій Аксьонов з власної волі написав заяву на складання мандату. За це рішення проголосували 294 народних виборців.

Весною 2014 року Андрій Аксьонов став на бік сепаратистів та був одним з організаторів так званого "референдуму" за приєднання Донецької області до Росії 11 травня.

У 2010 році від "Партії регіонів" його обрали головою сільради селища Новопетровське, що є передмістям райцентру Добропілля. Він блокував патріотичні автопробіги біля райцентру та в місті й заявляв, що особисто підтримує приєднання регіону до Росії.

"Руський мир" у Добропілля не дійшов і Аксьонову довелося втікати до окупованого росіянами Криму. Там він отримав російський паспорт та переховувався до кінця 2014 року, після чого спокійно повернувся до Добропілля. Ба більше, у 2015 році Аксьонов переміг на виборах мера райцентру та став очільником міста. Він не приховував антиукраїнську позицію й відмовлявся вшанувати пам'ять героїв АТО, натомість прославляв "тітушок".

Додамо, що оскільки Верховна Рада проголосувала за ці рішення, то в Парламенті залишається рекордно мала кількість нардепів – лише 415.

Нагадаємо, що народна депутатка України Євгенія Кравчук зауважила, що в Конституції України вказані умови, за яких народних депутатів можуть позбавити мандатів. Втрата чи відсутність українського громадянства є однією з конституційних умов.