Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України Євгенія Кравчук. Вона переконана, якщо інші депутати отримають підозри, то розслідування відбуватиметься відповідно до закону.

До теми Хай з російським громадянством там і живуть, – Зеленський про рішення щодо Медведчука та посіпак

10 січня 2023 року Володимир Зеленський позбавив українського громадянства чотирьох народних депутатів України: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Після підписання Указу Президента України Верховна Рада має внести відповідну постанову.

Народна депутатка Кравчук повідомила, що голосування у Верховній Раді за відповідне рішення пройде найближчим часом, можливо, вже цього тижня.

Процес не такий швидкий, як того хотілося б, але він єдиний законний, наголосила депутатка. Зокрема, час необхідний був для того, аби Служба безпеки України, міграційна та прикордонна служби надали відповідні докази.

Позбавлення мандатів

Кравчук зауважила, що в Конституції України вказані умови, за яких народних депутатів можуть позбавити мандатів. Втрата чи відсутність українського громадянства є однією з конституційних умов.

Тому ми дуже вітаємо Указ Президента, і в мене немає жодних сумнівів, що Верховна Рада проголосує за позбавлення мандатів цих чотирьох депутатів, які очевидно обрали для себе іншу країну,

– додала спікерка.

Кравчук повідомила, що перешкоджати голосуванню однопартійці депутатів не будуть, адже значна частина партії ОПЗЖ після її закриття виїхала з України.

Депутатка зауважила, що виїзд на тривалий час за кордон теж є підставою для позбавлення депутатського мандату. Народні обранці, які вже рік проживають за межами України повинні понести відповідальність. Або ж вони можуть подати документи на біженство, іронічно припустила Кравчук.

Кравчук про позбавлення громадянства депутатів: дивитись відео

Перевірки відповідно до закону

За словами депутатки, Верховна Рада буде вітати, якщо правоохоронні органи виконуватимуть свою роботу та шукатимуть відповідні факти для висування підозри іншим депутатам, коли на те будуть підстави. Подібні дії мають відбуватися у правовому полі, адже у червні 2022 року Україна офіційно стала кандидаткою на членство у Євросоюзі.

А що є однією з ознак кандидатів до Євросоюзу? Це те, що є право і є закони. Закони і Конституцію треба поважати, водночас дбати про національну безпеку і оборону,

– підкреслила депутатка.

Якщо є щонайменші сумніви і підозри про співпрацю депутатів з країною-агресоркою, то ці підозри мають виливатися в юридичну площину, зауважила Кравчук.

Вона згадала обговорення закону про контррозвідку, в якому є пункт про негласні слідчі дії щодо народних депутатів. Однак деякі народні депутати з цим не згодні. Нардепка припускає, що вони можуть чогось боятися.

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