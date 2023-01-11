Медведчук, Деркача, Козак та Кузьмін, ймовірно, мали громадянство іншої держави. Хай із ним і залишаються. Про це Зеленський заявив на пресконференції у Львові, передає 24 канал.

До речі Не останні такі рішення, – Зеленський про позбавлення громадянства Медведчука і компанії

Цих осіб позбавили громадянства, відповідно до українського законодавства.

Нехай з російським громадянством живуть у відповідній державі,

– наголосив президент.

Напередодні у зверненні Зеленський анонсував, що це не останні такі рішення. Однак сьогодні зауважив, що наразі не може розкрити деталей. Цим займаються відповідні служби. Про безпеку дбає СБУ.

Що цьому передувало

Президент схвалив рішення позбавити громадянства України чотирьох осіб:

Деркача Андрія Леонідовича,

Козака Тараса Романовича,

Кузьміна Рената Равелійовича,

Медведчука Віктора Володимировича.

Рішення схвалили на основі документів, підготовлених СБУ та Державною міграційною службою.

Вже під час найближчого засідання Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених в Україні партій. Серед них – Медведчук та компанія. Після цього рішення не підлягатиме оскарженню в судах.