На цьому він зробив акцент під час вечірнього звернення 10 січня, передає 24 Канал. Тож можна поставити крапку у цьому питанні: чотирьох зрадників і колаборантів уже ніхто не назве громадянами України.

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СБУ продовжують свою роботу

У зверненні глава держави зазначив, що він ухвалив рішення позбавити громадянства України чотирьох осіб:

Деркача Андрія Леонідовича,

Козака Тараса Романовича,

Кузьміна Рената Равелійовича,

Медведчука Віктора Володимировича.

Це стало можливим після вивчення матеріалів, підготовлених СБУ, Державною міграційною службою. Сам Володимир Зеленський діяв згідно з Конституцією України, не порушуючи жодної її статті.

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють,

– наголосив Зеленський.