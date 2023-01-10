Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, чому їх усіх позбавили громадянства України.

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Можуть позбавити і мандатів

Не потрібно довго гадати, що стало причиною позбавлення їх громадянства. Це стало можливим через їхнє колаборантство та державну зраду. Тож відсьогодні Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, а також Ренат Кузьмін більше не мають його. Також відомо, що у них невдовзі можуть забрати ще й мандати народних депутатів.