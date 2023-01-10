Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Напомним, почему их всех лишили гражданства Украины.

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Могут лишить и мандатов

Не нужно долго думать, что явилось причиной лишения их гражданства. Это стало возможным из-за их коллаборантства и государственной измены. Так что с сегодняшнего дня Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач, а также Ренат Кузьмин больше не имеют его. Также известно, что у них вскоре могут забрать мандаты народных депутатов.

​В сеть выложили фото документа, подписанного Зеленским / Фото из сети

Советник главы ОП Сергей Лещенко подчеркнул, что информация о предоставлении или лишении лиц гражданства – конфиденциальная. Да и сами указы не публикуются. То есть публичных заявлений на этот счет ожидать не стоит. Например, он напомнил дело с лишением гражданства олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, что Медведчук ранее пополнил обменный фонд Украины. Сначала его задержали, провели ряд допросов. После этого отдали Кремлю, чтобы вернуть домой защитников Украины. Политолог предположил, зачем России сдался кум Путина.

Какая роль Медведчука

По мнению политолога Петра Олещука, Путин преследовал личные вопросы. В то же время он выразил сомнение в том, что диктатор из Кремля может проявлять "обычные человеческие эмоции". По его мнению, он буквально лишен соответствующих ощущений, присущих нормальному человеку.

Но следует понимать, что Медведчук здесь мог сыграть на руку Путину. Его обмен – демонстрация окружению диктатора, что он "своих не бросает". Более того, это должно свидетельствовать, что он держит ситуацию под контролем.

Что касается Деркача, то напомним, что ему в декабре предъявили обвинения в США. Если суд докажет его вину, то нардепу-предателю придется просидеть за решеткой до 30 лет.

Добавим, что народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении еще в начале октября. Его обвинили в государственной измене. До сих пор неизвестно, где он пытается скрываться от правосудия.