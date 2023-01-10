Глава государства заявил, что сегодня был новый этап украинского дипломатического марафона, сообщает 24 Канал. Он провел еще четыре разговора с европейскими лидерами – президентом Европейского совета, премьер-министром Бельгии, президентом Эстонии и премьер-министром Ирландии.

Россия не считает людей, не жалеет местных, – Зеленский в обращении рассказал о ситуации на Востоке

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Президент рассказал о разговорах с европейскими лидерами

Зеленский рассказал, что рассказал европейским лидерам о ситуации на поле боя, в частности:

тяжелую ситуацию в Донецкой области,

постоянные русские штурмы,

тот факт, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью.

Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. Я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки,

– заметил глава государства.

По его словам, у свободного мира есть все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Это важно не только для украинцев, но и для глобальной демократии и всех, кто ценит свободу.

"Тем более это важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать – и делаем! – все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: ни одна их эскалация им не поможет", – добавил президент.