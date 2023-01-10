Глава держави заявив, що сьогодні був новий етап українського дипломатичного марафону, повідомляє 24 Канал. Він провів ще чотири розмови з європейськими лідерами – президентом Європейської ради, з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії.

Цікаво Не сумніваюся, що Україна отримає Leopard, – Кулеба після візиту в Харків Бербок

Президент розповів про розмови з європейськими лідерами

Зеленський розповів, що розповів європейським лідерам про ситуацію на полі бою, зокрема про:

важку ситуацію на Донеччині,

постійні російські штурми,

той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки,

– зауважив глава держави.

За його словами, вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. Це важливо не лише для українців, а й для глобальної демократії та всіх тих, хто цінує свободу.

"Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе", – додав президент.