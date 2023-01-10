Відео поширили у фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Штурм відбувся біля Бахмута.

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Захисники показали, як штурмували російські позиції

У мережі з'явилися унікальні кадри захоплення ворожих позицій і знищення противника на околицях Бахмута.

Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати. Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки професійній та злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив окупантів, які чинили опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. Внаслідок проведеної операції наші воїни:

ліквідували 13 загарбників;

взяли в полон 5 російських військових.

Дивіться відео роботи українських бійців:

Загальні втрати ворога

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає шалених втрат. Станом на ранок 10 січня українські бійці ліквідували майже 112,5 загарбників.

Окрім цього, Росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, наші захисники вже спопелили: