Загальні бойові втрати Росії станом на 10 січня вже складають 112 470 бійців, які поповнили статистику "двохсотих".

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 3084 (+4);
  • бойових броньованих машин – 6154 (+7);
  • артилерійських систем – 2073 (+4);
  • РСЗВ / MLRS – 434 (+0);
  • засоби ППО – 217 (+0);
  • літаків – 285 (+0);
  • гелікоптерів – 275 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);
  • крилаті ракети – 723 (+0);
  • кораблі /катери – 17 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8);
  • спеціальна техніка – 183 (+0).


Актуальні втрати ворога станом на 10 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ