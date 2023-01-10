Загальні бойові втрати Росії станом на 10 січня вже складають 112 470 бійців, які поповнили статистику "двохсотих".
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3084 (+4);
- бойових броньованих машин – 6154 (+7);
- артилерійських систем – 2073 (+4);
- РСЗВ / MLRS – 434 (+0);
- засоби ППО – 217 (+0);
- літаків – 285 (+0);
- гелікоптерів – 275 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4);
- крилаті ракети – 723 (+0);
- кораблі /катери – 17 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8);
- спеціальна техніка – 183 (+0).
Актуальні втрати ворога станом на 10 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ