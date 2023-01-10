Общие боевые потери России по состоянию на 10 января уже составляют 112 470 бойцов, пополнивших статистику "двухсотых".

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Потери врага в технике

  • Танков –
  • боевых бронированных машин –
  • артиллерийских систем –
  • РСЗО –
  • средств ПВО –
  • самолетов –
  • вертолетов –
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –
  • крылатых ракет –
  • кораблей, катеров –
  • автомобильной техники и автоцистерн –
  • специальной техники –


Актуальные потери врага по состоянию на 10 января / Инфографика Генштаба ВСУ