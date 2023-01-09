Таким образом, наши военные продолжают давать отпор врагу. И каждый день средняя продолжительность жизни оккупантов буквально тает на глазах.

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В морг Мелитополя завезли фуру ликвидированных оккупантов

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, 9 января в местный морг завезли полную фуру ликвидированных российских военных.

Кое-где разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг,

– отметил мэр.

По словам Федорова, в настоящее время больницы переполнены ранеными оккупантами. Их привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.

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