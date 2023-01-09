Об этом свидетельствуют панические настроения, витающие среди оккупантов. Актуальную информацию о ходе войны в Украине рассказали в Генштабе ВСУ, передает 24 Канал.

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Оккупанты продолжают свой террор

По информации Генштаба, оккупанты за минувшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар по Украине. Кроме того, захватчики произвели 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Украинцы предупреждают об угрозе новых ракетных и авиационных атак по критической инфраструктуре страны. В то же время, захватчики пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Россияне свозят в Беларусь старую технику и много оружия. Известно, что техника снята с длительного хранения и требует обслуживания, к которому, в частности, привлечены белорусские военнослужащие.

Какая ситуация на разных направлениях

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется и готовит позиции к бою.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, новых формирований врага нет.

На Северском и Слобожанском направлениях минометами и артиллерией обстреляли районы населённых пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреливали ближайшие районы Луганской области.

На Лиманском направлении враги били по Макеевке, Площанке, Невскому, Кузьминому, Червонопоповке и Диброве на Луганщине.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты тоже обстреливали населенные пункты. В частности, под поражения оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донбассе.

На Запорожском направлении обстреляли: Дорожнянку, Волшебное, Белогорье, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Алексеевку на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении россияне регулярно стреляют по населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр. Херсон оккупанты снова обстреливали из ЗРК.

Противник деморализован, ВСУ наносят оккупантам мощные потери

Психологическое состояние врага значительно ухудшается. Например, во временно оккупированном Крыму, а именно – в Севастополе, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады ходят мысли о скором окончании войны на любых условиях.

Оно и неудивительно, что оккупанты в панике и готовы сдаться, ведь ВСУ профессионально уничтожают захватчиков на поле боя. В частности, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по позициям врага и 3 удара по его ЗРК.

В то же время, воины ВСУ мастерски сбили 3 вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8) и 3 беспилотника "Орлан-10". Артиллеристы также без дела не сидели, военные 7 раз били по личному составу оккупантов и поразили склад горюче-смазочных материалов.