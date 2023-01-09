В эфире единого телемарафона у Михаила Подоляка спросили, каким, по его мнению, будет завершение войны и что станет "финальным аккордом" победы – освобождение Донбасса или Крыма. Об этом пишет 24 Канал.

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"Это логика": Подоляк предположил развитие окончания войны

Советник главы ОП Михаил Подоляк признался, что не готов сказать, каким может быть окончание войны, ведь "сценарные планы" могут быть разными. Он подчеркнул, что такие вещи должны комментировать люди, связанные с военным делом.

При этом он сказал, что логично было бы предположить, что если Украина освободит Донбасс и Запорожье, то россияне сами будут убегать из Крыма и это будет происходить быстро.

Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что надо бежать,

– сказал Подоляк.

Также советник ОП уверен, что рано или поздно он будет на набережной в Ялте и "это только вопрос времени".

Я там точно буду, потому что это логика. Жизнь идет в рамках логических коридоров,

– добавил он.

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