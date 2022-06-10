Стратегия управления эскалацией не работает

Аргументируя те или иные решения, партнеры часто упоминают о так называемом управлении эскалацией.

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В переводе на простой язык это означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника.

Эта стратегия базируется на учете ядерного потенциала агрессора и нежелании чрезмерно раздражать российского президента.

Немного глупо, учитывая, что Россия, являющаяся "цивилизационным гопником", считает это бесспорным проявлением слабости. Но даже у этой стратегии есть определенная логика, если мы играем в шахматы. Другое дело, когда ты играешь в шахматы, а твой противник играет в покер – стратегия не работает.

Такой подход дает врагу постоянное право инициативы. Как результат – россияне постоянно имеют преимущество. Мы же столько оружия, сколько минимально нужно, чтобы противостоять, но недостаточно для мощного наступления или победы.

Пора менять стратегию

Сегодня Россия очевидно пытается повысить ставки. Угрозы, шантаж. Это значит, что Запад должен действовать на упреждение.

Российское оппозиционное издание Meduza со ссылкой на источники в Администрации президента России сообщает о планах Кремля по аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и создании из них какого-либо "единого федерального округа". Классическая русская психиатрия.

Местные коллаборанты заявляют о "подготовке к референдуму". А российский президент сравнивает себя с Петром I, говоря о расширении России за счет земель других стран.

Даже публичные намеки на аннексию должны получить немедленную реакцию. Любая попытка "легализовать" оккупированные территории должна не просто получить жесткий санкционный ответ. Запад должен определить четкую красную линию, чтобы в Кремле хорошо понимали цену каждого последующего кровавого шага.

Анексия Крыма, война на востоке Украины и полномасштабное вторжение стали возможны только по одной причине: российская власть была уверена, что это сойдет им с рук. Как следствие – мировой кризис и угроза голода.

Пора очертить четкую красную линию

Что касается Украины, то для нас любые попытки "легализовать" награбленное и повесить российский триколор не изменят ничего.

Херсон и Запорожье останутся Украиной. Мы будем жестко освобождать свои территории, какие бы названия им не придумывали z-оккупанты.

Для международного сообщества Херсонская и Запорожская области останутся территорией Украины. В частности, в вопросе применения западного оружия для освобождения украинских земель.

Если коротко: всю z-нечисть выгоним.

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