Я тоже считаю, что захваченные украинским земли надо возвращать как можно быстрее, но лишь для того, чтобы сократить страдания украинцев в оккупации, а не по причине, что рашисты "закрепятся". Скорее уж наоборот. И все дело в качестве того управленческого материала, который оккупанты способны привлечь к сотрудничеству.

Читайте также Россия вымазала лицо г*вном перед миром и подала пример своему протеже в ЕС

Трус, Балбес и Бывалый

К примеру, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. То, что он идейный рашист — то такое. Но он же совершенно бездарен, по отзывам его бывших коллег из ОПЗЖ, они его в никакое руководство и не выдвигали. Он из серии "не украсть, не посторожить".

Я с Балицким пересекался на эфирах — это точно не руководитель того масштаба, чтобы что-нибудь наладить в Мелитополе, тем более, во время войны. Но амбиции и апломб — зашкаливают.

Владимир Сальдо, гауляйтер Херсонской области, – с ним тоже пересекались, наоборот, человек масштабный. Но он масштабный авантюрист, чего стоит лишь история, как то ли он похитил своего бывшего партнера в Доминиканской республике и пытал, выбивая бабло, то ли это партнер его похитил с той же целью.

Это ж какая экзотика: большинство сограждан вообще не представляет, где эта Доминикана на карте, а доверенное лицо оккупантов там свои аферы проворачивал. И что, он перестанет каждодневно набивать карманы, особенно, с учетом, что ВСУ начинают наступление на Херсон?

И зам у Сальдо замечательный — Кирилл Стремоусов, который раньше представлялся "жертвой бандеровских репрессий", при этом репрессии эти почему-то не мешали ему вести пророссийский ютуб-канал. Стремоусов — воистину зловонная смесь рашизма, социализма и эзотерики, где Блавацкая помазывает Путина на мировое царство социальной справедливости. Он может сочинять мозгодробительные посты, но ничем эффективно руководить не способен.

Цирк уродов

Я к тому, что назначенцы оккупантов только усугубят скверное социально-экономическое положение в захваченных областях.

И еще вопрос, кто раньше: то ли оккупанты их арестуют за примитивное воровство, то ли наши партизаны их обнулят за предательство.

А нормальный авторитетный руководитель с оккупантами связываться не станет. В любом случае, "русский мир" новых сторонников на оккупированных территориях не приобретет.

ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео: