Я теж вважаю, що захоплені українські землі треба повертати якнайшвидше, але лише для того, щоб скоротити страждання українців в окупації, а не через те, що рашисти "закріпляться".

Швидше навпаки. І вся справа у якості того управлінського матеріалу, який окупанти здатні залучити до співпраці.

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Трус, Балбєс і Бувалий

Наприклад, гауляйтер Запорізької області – Євген Балицький. Те, що він ідейний рашист — таке. Але ж він абсолютно бездарний, за відгуками його колишніх колег із ОПЗЖ, вони його в жодне керівництво і не висували.

Він із серії "не вкрасти, не посторожити". Я з Балицьким перетинався на ефірах — це точно не керівник того масштабу, щоби щось налагодити в Мелітополі, тим більше, під час війни. Але амбіції та апломб – зашкалюють.

Володимир Сальдо, гауляйтер Херсонської області, – із ним теж перетиналися, навпаки, людина масштабна. Але він масштабний авантюрист, чого варта лише історія, як він викрав свого колишнього партнера в Домініканській республіці і катував, вибиваючи бабло, чи це партнер його викрав з тією ж метою.

Це ж якась екзотика: більшість співгромадян взагалі не уявляє, де ця Домінікана на карті, а довірена особа окупантів там свої афери провертала. І що він перестане щодня набивати кишені, особливо з урахуванням, що ЗСУ починають наступ на Херсон?

І заступник у Сальдо чудовий — Кирило Стремоусов, який раніше представлявся "жертвою бандерівських репресій", при цьому ці репресії чомусь не заважали йому вести проросійський ютуб-канал.

Стремоусов — воістину смердюча суміш рашизму, соціалізму та езотерики, де Блавацька помазує Путіна на світове царство соціальної справедливості. Він може писати дикі пости, але нічим ефективно керувати не здатний.

Яке їхало – таке здибало

Я до того, що призначенці окупантів лише погіршать погане соціально-економічне становище у захоплених областях.

І ще питання, хто раніше: чи то окупанти їх заарештують за примітивну крадіжку, чи наші партизани їх обнулять за зраду.

А нормальний авторитетний керівник із окупантами зв'язуватися не стане. У будь-якому разі, "руській мір" нових прихильників на окупованих територіях не придбає.

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