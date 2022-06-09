Невиправданий аванс
За те, що кинули їх у пазурі московського хижака після Другої світової й мовчки спостерігали за тим, як Москва придушує волю тієї ж Угорщини 1956 року.
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Нині Угорщина допомагає Росії нищити Україну / Фото Mind.ua
Ненажерливість Москви не минула
Після численних закликів "не ображати московію" у тамтешній Думі виник законопроєкт про "скасування визнання незалежності Литви".
Коротше кажучи, у відповідь на заклики "зберегти обличчя", вони знову взяли і вимастили це обличчя густим шаром г*мна. І ще поїли цього ж г*мна.
Важливо – як Угорщина заблокувала транзит зброї для України через свою територію: дивіться відео