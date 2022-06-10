Стратегія управління ескалацією не працює

Аргументуючи ті чи інші рішення, партнери часто згадують про так зване управління ескалацією.

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У перекладі на просту мову це означає: кожен наш наступний крок на підтримку України (зокрема, в питанні надання зброї) має відповідати попередньому кроку противника.

Ця стратегія базується на урахуванні ядерного потенціалу агресора та небажанні надмірно дратувати російського президента.

Трошки безглуздо, зважаючи на те, що Росія, яка є "цивілізаційним гопником", вважає це безперечним проявом слабкості. Але навіть ця стратегія має певну логіку, якщо ми граємо в шахи. Інша справа, що коли ти граєш у шахи, а твій противник грає в покер – стратегія не працює.

Такий підхід дає ворогу постійне право ініціативи. Як результат – росіяни постійно мають перевагу. Ми ж маємо стільки зброї, скільки мінімально потрібно, щоб протистояти, але недостатньо для потужного наступу чи перемоги.

Час міняти стратегію

Сьогодні Росія явно намагається підвищити ставки. Погрози, шантаж. Це значить, що Захід має діяти на випередження.

Російське опозиційне видання Meduza з посиланням на джерела в Адміністрації президента Росії повідомляє про плани Кремля щодо анексії Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей і створення з них якогось "єдиного федерального округу". Класична російська психіатрія.

Місцеві колаборанти заявляють про "підготовку до референдуму". А російський президент порівнює себе з Петром І, говорячи про розширення Росії за рахунок земель інших країн.

Навіть публічні натяки на анексію мають отримати негайну реакцію. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має не просто отримати жорстку санкційну відповідь. Захід повинен окреслити чітку червону лінію, щоб у Кремлі добре розуміли ціну кожного наступного кривавого кроку.

Анексія Криму, війна на сході України та повномасштабне вторгнення стали можливими лише з однієї причини: російська влада була впевненою, що це зійде їм з рук. Як наслідок – світова криза та загроза голоду.

Час окреслити чітку червону лінію

Щодо України, то для нас будь-які спроби "легалізувати" награбоване та повісити російський триколор не змінять абсолютного нічого.

Херсон і Запоріжжя залишаться Україною. Ми будемо жорстко звільняти свої території, які б назви їм не вигадували z-окупанти.

Для міжнародної спільноти Херсонська та Запорізька області залишаться територією України. Зокрема, в питанні застосування західної зброї для звільнення українських земель.

Якщо коротко: всю z-нечисть виженемо.

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