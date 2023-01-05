Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков, информирует 24 Канал. По его словам, в настоящее время местные перевозчики отказываются пользоваться "сухопутным коридором".

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"Сухопутный коридор" к Крыму под огневым контролем ВСУ

Наступательные действия ВСУ приближаются к "сухопутному коридору", он уже находится на линии огня. Гражданские перевозчики, доставлявшие топливо, продукты питания через "сухопутный коридор", отказываются от этого маршрута,

– рассказал Чистиков.

Поэтому сегодня на территории Крыма растут цены на топливо, продукты питания и лекарства.

Как ВСУ освободят Крым

Недавно военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что предоставление Украине высокоточного оружия ускорит процесс деоккупации Крыма. По его словам, освобождение полуострова зависит не только от этого.

Военный аналитик убежден, что большую роль в возвращении Крыма будет играть также наземное наступление ВСУ в Херсонской области.

"Сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области находятся наименее боеспособные российские подразделения – это свежемобилизованные, не имеющие ни моральных, ни физических сил выдерживать эту войну. Туда даже приехали Росгвардия и кадыровцы, чтобы навести там порядок", – сказал Гетьман.