Про це повідомив заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков, інформує 24 Канал. За його словами, наразі місцеві перевізники відмовляються користуватися "сухопутним коридором".

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"Сухопутний коридор" до Криму під вогневим контролем ЗСУ

Наступальні дії ЗСУ наближаються до "сухопутного коридора", він уже перебуває на лінії вогню. Цивільні перевізники, які доставляли паливо, продукти харчування через "сухопутний коридор", відмовляються від цього маршруту,

– розповів Чистіков.

Тому на сьогодні на території Криму ростуть ціни на паливо, продукти харчування та ліки.

Як ЗСУ звільнять Крим

Нещодавно військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що надання Україні високоточної зброї пришвидшить процес деокупації Криму. За його словами, звільнення півострова залежить не лише від цього.

Військовий аналітик переконаний, що велику роль у поверненні Криму відіграватиме також наземний наступ ЗСУ на Херсонщині.

"Зараз на лівому березі Дніпра на Херсонщині перебувають найменш боєздатні російські підрозділи – це свіжомобілізовані, які не мають ні моральних, ні фізичних сил витримувати цю війну. Туди навіть приїхали Росгвардія та кадирівці, аби навести там лад", – сказав Гетьман.