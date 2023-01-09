Про це свідчать панічні настрої, які витають серед окупантів. Актуальну інформацію про перебіг війни в Україні розповіли у Генштабі ЗСУ, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти продовжують свій терор

За інформацією Генштабу, окупанти за минулу добу завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар по Україні. Крім того, загарбники здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Українців попереджають про загрозу нових ракетних та авіаційних атак по критичній інфраструктурі країни. Водночас загарбники намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Росіяни звозять у Білорусь стару техніку та багато зброї. Відомо, що техніка знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування, до якого зокрема залучені білоруські військовослужбовці.

Яка ситуація на різних напрямках

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється та готує позиції до бою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, нових формувань ворога немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометами та артилерією обстріляли райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстрілювали прилеглі райони Луганської області.

На Лиманському напрямку вороги гатили по Макіївці, Площанці, Невському, Кузьминому, Червонопопівці та Діброві на Луганщині.

На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти теж обстрілювали населені пункти. Зокрема під ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріляли: Дорожнянку, Чарівне, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області, а також Олексіївку на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку росіяни регулярно гатять по населених пунктах вздовж правого берега річки Дніпро. Херсон окупанти знову обстрілювали з ЗРК.

Противник деморалізований, ЗСУ завдають окупантам потужних втрат

Морально-психологічний стан ворога значно погіршується. Наприклад, у тимчасово окупованому Криму, а саме – в Севастополі, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади ширяться думки про швидке закінчення війни на будь-яких умовах.

Воно й не дивно, що окупанти в паніці та готові здатися, адже ЗСУ професійно знищують загарбників на полі бою. Зокрема українська авіація впродовж минулої доби завдала 17 ударів по позиціях ворога та 3 удари по його ЗРК.

Водночас воїни ЗСУ майстерно збили аж 3 гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8) та 3 безпілотники "Орлан-10". Артилеристи також без діла не сиділи, військові 7 разів били по особовому складі окупантів та уразили склад пально-мастильних матеріалів.