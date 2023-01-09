Общие боевые потери России по состоянию на 9 января уже составляют 111 760 военных убитыми – сообщает 24 Канал.
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У россиян стало меньше техники
- Танков – 3 080 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин – 6 147 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 2 069 (+4) единиц;
- РСЗО – 434 (+3) единицы;
- средств ПВО – 217 (+0) единиц;
- самолетов – 285 (+0) единиц;
- вертолетов – 275 (+3) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 856 (+7) единиц;
- крылатых ракет – 723 (+0) единицы;
- кораблей, катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 809 (+8) единиц;
- специальной техники – 183 (+0) единицы.
Актуальные потери врага по состоянию на 9 января / Инфографика Генштаба ВСУ
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Новая угроза ракетных атак, в Беларусь свозят старую технику россиян, – Генштаб
- В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на утро 9 января. Украинцы были предупреждены об угрозе новых ракетных и авиационных атак по критической инфраструктуре страны.
- Кроме того, сообщают, что враг свозит в Беларусь технику, снятую с длительного хранения и требующую специального обслуживания. К работе привлекли белорусских военных.
- Впрочем, в Генштабе ВСУ отметили, что враг деморализован. В качестве примера этому можно привести 127 отдельную разведывательную бригаду из Севастополя, военнослужащие которой готовы к окончанию войны на любых условиях.