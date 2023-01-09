Общие боевые потери России по состоянию на 9 января уже составляют 111 760 военных убитыми – сообщает 24 Канал.

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У россиян стало меньше техники

Танков – 3 080 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 6 147 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 2 069 (+4) единиц;

РСЗО – 434 (+3) единицы;

средств ПВО – 217 (+0) единиц;

самолетов – 285 (+0) единиц;

вертолетов – 275 (+3) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 856 (+7) единиц;

крылатых ракет – 723 (+0) единицы;

кораблей, катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 809 (+8) единиц;

специальной техники – 183 (+0) единицы.



Актуальные потери врага по состоянию на 9 января / Инфографика Генштаба ВСУ

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